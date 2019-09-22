المصري يخطف تعادلا مثيرًا أمام حرس الحدود بـ 10 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تعادل فريق المصري مساء اليوم الأحد أمام نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الممتاز.
الدقيقة 73 شهدت تقدم فريق حرس الحدود بالنتيجة أمام المصري عن طريق اللاعب احمد شرويدة والذي استغل كرة ساقطة خلف دفاع الفريق البورسعيدي ليحرز هدف التقدم.
وأدرك اللاعب البديل اوستن اموتو هدف التعادل لفريق المصري مع حلول الدقيقة 78، بعدما انفرد بالحارس وسدد الكرة بنجاح داخل الشباك.
وفي الدقيقة العاشرة أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه سعيد سانبورى، لاعب المصري ليكمل الفريق البورسعيدي المباراة بـ 10 لاعبين.
وبتلك النتيجة اكتفى فريق المصري البورسعيدي ونظيره حرس الحدود بالحصول على نقطة واحدة في بداية مشوارهما بالدوري الممتاز.
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