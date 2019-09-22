تحليل.. كيف يظهر الأهلي أمام سموحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في الخامسة والنصف مساء الإثنين يبدأ الأهلي مشواره في مسابقة الدوري المصري عندما يواجه فريق سموحة على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن النسخة الجديدة بالبطولة المحلية موسم (2019 - 2020).

الأهلي بطل السوبر يمر بظروف جيدة منذ تولي السويسري رينيه فايلر المهمة الفنية للأحمر، حيث حقق الفوز في انطلاقته الأفريقية على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية (2-0) في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بجانب التتويج بلقب السوبر على حساب الغريم الزمالك بالفوز بنتيجة (3-2).

لكن يدور السؤال كيف يبدأ الأهلي مشواره في طريق الحفاظ على اللقب للموسم الخامس على التوالي في ظل التغييرات المتوقعة التي قد يقوم بها فايلر في مباراة الإثنين.

- تغيير دفاعي

في مباراة الزمالك الماضية ببدأ الأهلي بأربعة لاعبين في الخط الدفاعي من خلال ظهور الدولي التونسي علي معلول لقيادة الجبهة اليسرى في المقابل شارك أحمد فتحي في الجبهة اليمنى.

ولجأ فايلر للثنائي محمود متولي وياسر إبراهيم كقلبي دفاع، لكن مباراة القمة شهدت إصابة الثنائي ليتم الاستعانة بمحمد هاني وحسام عاشور في ظل غياب رامي ربيعة في المباراة الماضية بجانب أيمن أشرف الغائب بسبب الإيقاف.

مباراة سموحة قد تشهد مشاركة رامي ربيعة والذي عاد للتدريبات مؤخرًا بعد إصابته في إياب دور ال64 أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان.

كما سيشارك أيمن أشرف العائد من الإيقاف عقب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة بيراميدز والتي جاءت ضمن دور الـ16 ببطولة كأس مصر بنسختها الأخيرة.

ويعاني فايلر من قلة الأوراق الدفاعية بسبب إصابة محمود متولي والذي سيغيب لما يقرب من أربعة أسابيع عقب تعرضه لمزق في العضلة الخلفية.

أما ياسر إبراهيم فقد لا يتواجد في افتتاحية الدوري عقب تعرضه للإصابة حيث يعاني من إجهاد في عضلة السمانة.

Advertisements

- السولية مهدد

سلسلة التغييرات في تشكيل الأهلي قد تطول عمرو السولية والذي يعاني من كدمة في وجه القدم.

تدريبات اليوم سوف تشهد خضوع اللاعب لتدريبات علاجية أملاً في مشاركته أمام سموحة.

وفي حال غياب السولية قد يلجأ فايلر إلى أحد من الثنائي إما حسام عاشور أو الدولي المالي الشاب أليو ديانج.

ويبحث ديانج عن مشاركته الأولى أساسيًا منذ قدومه من فريق مولودية الجزائر في الصيف الحالي إلا أن المالي لم يشارك سوى لدقائق في مباراة الإياب أمام اطلع بره.

- صراع هجومي

هل يواصل فايلر سياسة التدوير في الخط الهجومي سواء من وسط الملعب أو المهاجم الصريح أم يعتمد على نفس العناصر والتي ظهرت في مباراة الزمالك الأخيرة؟.

في المباراة الماضية شارك رمضان صبحي وحسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة"، والثلاثي قد نرى غياب أحدًا منهم في ظل عدم مشاركة أحمد الشيخ وصالح جمعة ووليد سليمان وجيرالدو في المباراة الماضية.

الخط الهجوم سيكون عليه أيضًا صراعًا ثلاثيًا بين جونيور أجايي المتألق بعد تسجيله هدفين في مباراة الزمالك وصلاح محسن ومروان محسن.

وبحسب مراسل الأهلي لمصراوي، فأن المغربي الدولي وليد أزارو لن يشارك في مباراة سموحة بسبب الإصابة حيث مازال يؤدي تدريبات علاجية وتأهيلية وسيتم تجهيزه للقاء كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا.