اتحاد الكرة يوضح حقيقة إصدار عقوبات خاصة بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

نفى اتحاد الكرة إصدار أية عقوبات بشأن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك والتي أقيمت يوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأوضح اتحاد الكرة عبر مركزه الإعلامي، أن ما نُشر مجرد اجتهادات، لم يصدر بها قرار رسمي.

وأشار الاتحاد أن أي أحكام ستُعلن بعد انتهاء لجنتي الانضباط والمسابقات من تحديد العقوبات على ضوء تقارير المراقبين والمنسقين والحكام.

وتوج الأهلي ببطولة السوبر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (3-2).