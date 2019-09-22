تقرير.. 6 أرقام قياسية من فوز ليفربول على تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على حساب خصمه تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن قمة الجولة السادسة بالبريميرليج.

واستطاع ليفربول أن يصل لنقطته الـ18 من الفوز بست مباريات ليحافظ "الريدز" على فارق الخمس نقاط مع مانشستر سيتي الذي يتواجد في المركز الثاني.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ستة أرقام في فوز ليفربول على تشيلسي:

- دخول التاريخ

دخل فريق ليفربول تاريخ بريميرليج حيث لم يسبق لأي ناد أن حقق ست انتصارات متتالية في انطلاقة الدوري لموسمين متتاليين.

ليفربول النادي الوحيد الذي حقق ذلك بعد الفوز في ست مناسبات بالموسم الماضي قبل التعادل مع تشيلسي (1-1) في الجولة السابعة.

وخلال هذا الموسم حقق ليفربول نفس المعادلة بالفوز في ست مباريات على حساب نورويتش سيتي وساوثهامبتون وآرسنال وبيرنلي ونيوكاسل وأخيرًا تشيلسي.

- رقم إيجابي

حقق المدير الفني الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول رقمًا إيجابيًا في مباراته الـ150 مع "الريدز" منذ توليه الأمور الفنية في عام 2015.

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كلوب استطاع أن يحقق الانتصار رقم 92 ليصبح في المركز الثاني بقائمة المدربين الذين وصلوا لـ150 مباراة بالبريميرليج.

ويتصدر "السبيشيال وان" المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق القائمة حيث حقق 105 انتصار.

ليفربول أيضًا مع كلوب حقق رقمًا إيجابيًا بالوصول للفوز الـ15 على التوالي، ليصبح "الريدز" على بعد ثلاث مباريات من معادلة رقم مانشستر سيتي الذي يتواجد في قائمة أعلى الأندية فوزًا في سلسلة المباريات المتتالية.

- فوز غائب

لم يحقق ليفربول الفوز على تشيلسي بملعب الأخير "ستامفورد بريدج" منذ 2016 حيث انتهت هذه المباراة بفوز "الريدز" بهدفين مقابل هدف وحيد.

ليفربول خاض بعد ذلك مباراتين أمام تشيلسي ليحقق الأخير الفوز في مباراة بهدف دون رد في عام 2017 والتعادل في الموسم الماضي بهدف لكل جانب.

- سلسلة أرقام سلبية للبلوز

حقق فريق تشيلسي سلسلة من الأرقام السلبية بداية من مدربه فرانك لامبارد الذي أصبح أول مدير فني للبلوز يفشل في تحقيق الانتصار خلال آخر أربع مباريات على ملعبه.

الأرقام السلبية تواصلت أيضًا من خلال فشل تشيلسي في تحقيق الفوز في آخر 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليفربول، حيث كان آخر انتصار بنتيحة هدف نظيف في مايو 2018 بتوقيع أولفييه جيرو ، فيما خسر ست مباريات وتعادل في ثلاثة.

تشيلسي على ملعبه تعرض إلى خسارة ثانية في آخر 25 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج ، مقابل فوزه في 13 مناسبة والتعادل في عشر مباريات ، كما لم يخسر في آخر 11 مباراة.