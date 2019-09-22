الأهلي يكشف لمصراوي عدد حضور الجماهير لمباراة كانو سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 5 آلاف مشجع لحضور مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

وأفاد مرجان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الأحد، أن الأهلي تلقى موافقة أمنية لحضور 5 آلاف مشجع خلال لقاء الإياب في دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تفوق في مباراة الذهاب خارج أرضه بالفوز بهدفين دون رد، حيث أصبح الفريق الأحمر قاب قوسين أو أدني من التأهل لدور المجموعات.

Advertisements

ويحتاج الأهلي للتعادل السلبي على أقل تقدير من أجل الصعود، في المقابل لا يمتلك الخصم أي فرصة سوى الفوز بفارق ثلاثة أهداف دون رد من أجل الصعود.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب أمام بطل غينيا الاستوائية يوم الأحد المقبل على ملعب "السلام" ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي توج مؤخرًا ببطولة السوبر المصري بعد الفوز الذي تحقق على حساب الغريم الزمالك (3-2) في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.