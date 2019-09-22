بالفيديو..ملخص لمسات محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول، في فوز فريقه المثير أمام تشيلسي، بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من الدوري الانجليزي التي أقيمت اليوم الأحد على ستاد ستامفورد بريدج.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه، وظل بدون فقدان أي نقطة، وفي المقابل ظل تشيلسي بثمان نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب.

وتقدم ليفربول في الدقيقة 14 عن طريق ترينت أرنولد بعدما مهد محمد صلاح له كرة ثابتة من أمام منطقة الجزاء صوبها قوية في الزاوية اليسرى العليا لكيبا الذي لم يتمكن من التعامل معها.

وحاول محمد صلاح مراوغة نجولو كانتي من أجل الانفراد بالمرمى، غير أن اللاعب الفرنسي في الدقيقة 85 أبدع في افتكاك الكرة.