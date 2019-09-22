بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. آرسنال يقتل اجتهاد أستون فيلا في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - اقتنص آرسنال فوزًا ثمينًا على ضيفه أستون فيلا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ختام منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.

وشارك المصري محمود حسن "ترزيجيه" أساسيًا في تشكيل أستونف يلا، قبل أن يخرج في الدقيقة التاسعة والستين، ودخل بدلًا منه مواطنه احمد المحمدي، الذي بدأ اللقاء على دكة البدلاء.

بدأ آرسنال المواجهة بضغط قوي، إلا ان أستون فيلا هدد مرماه في أكثر من مناسبة، كانت الأولى بعد مرور مميز من تريزيجيه الذي مرر الكرة إلى زميله جون ماجين في الدقيقة الخامسة، ليسددها الأخير، لكن لينو حارس آرسنال أنقذها.

وفي الدقيقة العشرين فاجأ أستون فيلا أصحاب الأرض بعد عرضية من أنور غازي عبر الجبهة اليسرى، وضعها ماجين في شباك آرسنال، معلنًا عن تقدم الضيوف.

وشهدت الدقيقة الحادية والأربعين تضاعف أزمات آرسنال في المواجهة، بعدما أشهر جوناثان موس حكم المواجهة البطاقة الحمراء في وجه ميتدلاند نايلز الظهير الأيمن لفريق آرسنال.

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مع مطلع الشوط الثاني واصل آرسنال ضغطه محاولًا إدراك التعادل، وأسفر الضغط عن ركلة جزاء بعد عرقة ماتيو جندوزي، نفذها بنجاح نيكولا بيبي، معلنًا عن هدف التعادل في الدقيقة التاسعة والخمسين.

لكن أستون فيلا صدم اصحاب الأرض مجددًا، بعد دقيقة واحدة من هدف بيبي، بعدما مر جاك جريليس بمهارة عبر الجبهة اليسرى، ومرر الكرة عرضية أرضية، ليضعها ويسلي مباشرة في المرمى.

وفي الدقيقة الثانية والثمانين استغل كالوم تشامبرز لاعب آرسنال ارتباكًا دفاعيًا في منطقة جزاء أستون فيلا، وتلقى كرة فشل تيرون مينجز مدافع الضيوف في السيطرة عليها، ليضعها في الشباك معلنًا عن التعادل مجددًا.

وبعد دقيقتين فقط من هدف تشامبرز، قتا بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال طموح الضيوف، ونفذ بنجاح ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، معلنًا عن ثلاث نقاط غالية لفريقه.

بتلك النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 11 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب بريميرليج، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 4 نقاط، في المركز الثامن عشر.