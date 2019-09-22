طنطا يحقق مفاجأة.. والوافد الجديد للممتاز يسقط بثلاثية أمام الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق طنطا الوافد الجديد للممتاز فوزًا صعبا على مضيفه وادي دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الأولى للدوري، على ملعب بتروسبورت.

أحرز هدف طنطا إسلام فؤاد في الدقيقة 88، بعد تصويبة قوية ارتدت من عبدالمنصف ليتابعها لاعب طنطا في المرمى.

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وفي المباراة الأخرى بنفس التوقيت، حقق الإنتاج الحربي فوزًا كبيرًا على حساب اف سي مصر، الوافد الجديد للممتاز، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أفيمت بينهما على ملعب السلام.

أحرز ثلاثية الإنتاج، مامادو نياس، ومعاذ الحناوي من ضربة جزاء، قبل أن يختتم محمد رجب الأهداف.

وبذلك جمع الإنتاج وطنطا أو 3 نقاط لهم بالدوري، بالتساوي مع المقاصة وبيراميدز والإسماعيلي والمقاولون.