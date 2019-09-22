التاريخ ينصر الأهلي على سموحة قبل اللقاء التاسع عشر

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي مع سموحة في الخامسة والنصف من مساء الاثنين ، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز.

تعددت مواجهة الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز منذ الظهور الأول للفريق السكندري في دوري الأضواء والشهرة موسم 2010-2011 وصلت إلى 18 مواجهة .

تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 10 مباريات وفرض التعادل نفسه على نتيجة 6 مباريات 4 منها بنتيجة التعادل الإيجابي و2 بنتيجة التعادل السلبي فيما حقق سموحة الفوز في مباراتين فقط .

الفوز بنتيجة 4-2 هو الأكبر للأهلي على فريق سموحة في مسابقة الدوري العام ، وتحقق ذلك في الدور الثاني من موسم 2016 – 2017 وأحرز رباعية الأهلي كلا من صالح جمعة (هدفين) وأضاف رامي ربيعة ومؤمن زكريا هدفين اخرين .

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نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك سموحة في 27 مناسبة فيما استقبات شباك الأهلي 15 هدفا في مواجهات الفريقين.

يعد محمد أبو تريكة نجم الأهلي والكرة المصرية صاحب أول الأهداف الحمراء في شباك الفريق السكندري في المباراة التي جمعت الفريقين بتاريخ 2-12-2010 وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 بينما كان الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الحالي صاحب أخر أهداف الأهلي في مرمى سموحة في مباراة الفريقين بالدور الثاني من الموسم الماضي للدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1-0.

نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة في 7 مواجهات أمام سموحة بالدوري فيما حافظ سموحة على نظافة شباكه في 4 مباريات.