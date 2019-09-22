فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في افتتاحية بطولة الدوري المصري

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي مع سموحة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء غد الاثنين، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز.

يدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه .

الأهلي حامل لقب الدوري يدخل مواجهة سموحة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك للمرة الـ11 في تاريخه تحت قياده مدربه السوسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له .

وقرر الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر استمرار الفريق في معسكر ببرج العرب بعد مباراة السوبر التي أقيمت يوم الجمعة الماضي وعدم العودة للقاهرة لتجنب الإرهاق قبل مواجهة سموحة المقرر لها مساء الاثنين.

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ومن المنتظر أن يعتمد فايلر على القائمة التي سافرت للأسكندرية مساء الخميس باستثناء قلب دفاع الفريق محمود متولي الذي تأكد غيابه عن المباراة بداعي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر على أن يحل محله أيمن أشرف العائد من الإيقاف.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور و صلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي وأليو ديانج ومحمد هاني.