أحمد بلال على القمة.. 11 هدافا للأهلي في الدوري المصري على مدار التاريخ

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي يستهل غدا الاثنين مشواره في النسخة الـ61 لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم عندما يحل ضيفا على فريق سموحة.
وعلى مدار 60 نسخة لبطولة الدوري الممتاز نجح نجوم الفريق في الحصول على لقب هداف الدوري في 11 موسمًا.
تتويج لاعبو الأهلي بلقب هدافي الدوري في 11 موسمًا، يضع الأهلي كأكثر الفرق التي نجح نجومها في الحصول على لقب هداف الدوري، وذلك بالتساوي مع الإسماعيلي والترسانة بينما جاء الزمالك في مركز الوصيف بتحقيق لقب الهداف في 10 مواسم.
نجوم النادي الأهلي الذين نجحوا في تحقيق لقب هداف الدوري الممتاز يأتي على النحو التالي:
– سيد الضظوي هداف موسم 1958-1959 سجل 15 هدفًا.
– محمود الخطيب هداف موسم 77-78 وسجل11 هدفا.
– محمود الخطيب عاد ليحصد لقب الهداف موسم 1980-1981 برصيد 11 هدفًا.
– محمد رمضان موسم هداف موسم 1990-1991، وسجل 14 هدفًا.
– حسام حسن هداف موسم 98-99، وسجل 15 هدفًا.
– أحمد بلال نال لقب هداف موسم 2002-2003، مسجلًا 19 هدفًا.
– عماد متعب هداف موسم 2004-2005، برصيد 15 هدفًا.
– محمد أبو تريكة هداف موسم 2005-2006، مسجلا 18 هدفًا.
– فلافيو أمادو هداف موسم 2006-2007، وسجل 17 هدفًا.
– الأنجولي فلافيو عاد ليحقق لقب هداف المسابقة في موسم 2008-2009 برصيد 12 هدفًا.
– وليد أزارو، كان آخر لاعب بالقلعة الحمراء ينال لقب هداف الدوري ، بعدما تمكن من استعادة لقب الهداف للأهلي وذلك في الموسم قبل الماضي 2017-2018، بعدما سجل 18 هدفًا.
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