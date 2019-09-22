تقرير| قبل مواجهة سموحة في النسخة الجديدة.. ماذا قدم الأهلي في 60 بطولة دوري ؟

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا أمام سموحة مشواره في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم في نسخته الـ61، وهي البطولة المحببة للنادي الأهلي وفارسها المتوج؛ كأكثر الفرق تحقيقًا للقب بواقع 41 لقبًا وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

الأهلي يدخل النسخة الـ61 وهو يحمل اللقب للمرة الرابعة على التوالي، والمرة الواحد والأربعين في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وعلى مدار تاريخ مشاركاته بالبطولة نجح الأهلي في تحقيق كافة الأرقام الخاصة بالبطولة التي نبرزها في السطور التالية:

الأكثر تتويجًا

الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا باللقب بعدما نجح في الفوز بالدرع 41 مرة، ومن ثم الوصول للنجمة الرابعة وبفارق 29 لقبًا عن أقرب ملاحقيه.

ملك المتواليات

الأهلي هو الأكثر تحقيقا للقب الدوري بشكل متتالٍ، حيث يعد الأهلي الفريق الوحيد بين كافة فرق المسابقة الذي حقق اللقب 3 مرات متتالية فأكثر، وينافس الأهلي نفسه في هذا الأمر بعدما تمكن من تحقيق اللقب 9 مواسم متتالية عندما هيمن على لقب البطولة لحظة انطلاقها عام 1948 وحتى مطلع الستينيات.

وعاد الأهلي في حقبة التسعينيات وفاز بدرع الدوري 7 مواسم متتالية، وفي الألفية الجديدة نجح الأهلي في تحقيق اللقب 8 مواسم متتالية.

وها هو يدخل الموسم الجديد حاملا للقب أخر 4 مواسم طامحا في تحقيق اللقب الخامس على التوالي

الأعلى في النقاط

يعد الأهلي هو الأكثر حصدا للنقاط في موسم واحد في الدوري، وذلك عندما نجح في الوصول للنقطة 88 في الموسم قبل الماضي 2017-2018، وهو أكبر عدد من النقاط يصل إليه فريق في تاريخ المسابقة.

الأكثر فوزًا

الأهلي هو أكثر الفرق تحقيقا لنسبة الفوز في موسم واحد، عندما نجح في موسم 2004-2005 في تحقيق 24 فوزًا من 26 أسبوعًا، وسقط في فخ التعادل في جولتين فقط ولم يتلق أية خسارة.

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الأقوى دفاعًا

الأهلي صاحب لقب أقوى خط دفاع في تاريخ الدوري عندما استقبلت شباكه هدفين فقط على مدار موسم 1974-1975 بالاضافة إلى موسم 2005-2006 والذي شهد استقبال شباك الأهلي إلى 6 أهداف فقط .

ملوك ” الكلين شيت”

حراس مرمى الأهلي الأكثر خروجا بشباك نظيفة في تاريخ الدوري المصري في موسم واحد بعدما بلغت عدد المباريات التي حافظ فيها حراس مرمي الأهلي على نظافة شباكهم 24 مباراة وهو ما حدث في موسم 1974-1975 وتكرر في موسم 2016-2017 .

الملك بلا هزيمة

الأهلي أكثر الفرق حصدًا للقب الدوري دون أن يتلقى أي خسارة وكان آخرها الموسم قبل الماضي 2016-2017، عندما خاض 34 جولة، فاز في 25 مباراة وتعادل في 9 مباريات.

الأكثر انتصارًا

الأهلي هو الأكثر تحقيقا للفوز في تاريخ المسابقة، بعدما تخطى حاجز الألف انتصار وتحديدا 1068 انتصارا بالإضافة إلى أنه الأكثر تحقيقا للفوز في موسم واحد بالدوري، وذلك بعدما نجح الأهلي في تحقيق 28 فوزًا من أصل 34 مباراة في الموسم قبل الماضي، وهو أكبر عدد مرات فوز لفريق في موسم واحد في تاريخ المسابقة.

الفوز المتتالي ورقم قياسي عالمي

الأهلي أكثر فرق الدوري تحقيقًا للفوز المتتالي في موسم واحد، عندما نجح في تحقيق17 فوزًا متتاليًا في موسم 2004-2005، ونجح في الموسم الماضي 2017-2018 في تحقيق 16 فوزا متتاليا كثاني أفضل سلسة فوز متتال في موسم واحد لفريق في تاريخ الدوري.

الهجوم الكاسح

الأهلي هو أقوى خط هجوم في تاريخ الدوري بعدما وصل عدد أهدافه إلى 2806 اهداف بالإضافة لكونه الأكثر تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري، وذلك عندما نجح خط هجوم النادي الأهلي في تسجيل75 هدفا في الموسم قبل الماضي 2017-2018.