فايلر يزف خبرا سارا لثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

استقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، على الدفع بـ«وليد سليمان» أساسيًا أمام سموحة، فى المباراة التى تقام فى الخامسة مساء الاثنين، ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

وقرر فايلر إراحة حسين الشحات، وإشراك الحاوى وليد سليمان بدلا منه، بعد المجهود الكبير الذى بذله الأول خلال لقاء الأبيض، حيث يعمل المدرب السويسرى على «التدوير» بين اللاعبين، منعًا للإجهاد وتفاديًا لإصابة أى لاعب.

فى الوقت ذاته، باتت فرص صلاح محسن كبيرة فى قيادة هجوم الأهلى أيضًا، بعدما شارك اللاعب فى التقسيمة الأخيرة للفريق الأحمر استعدادًا للمباراة.

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ويتجه فايلر، إلى الدفع بـ«صلاح» أساسيًا منذ بداية المباراة، بينما يجلس على مقاعد البدلاء مروان محسن.

وكان صلاح محسن قد شارك فى لقاء الذهاب أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية واستطاع تسجيل هدف فى المباراة، التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين.

وكان الأهلى قد تُوج ببطولة كأس السوبر المحلى، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت يوم الجمعة الماضى على إستاد برج العرب بالإسكندرية.