اتحاد التنس طاولة يدعم السيسي فى بيان رسمي

أصدر اتحاد التنس طاولة برئاسة معتز عاشور، بيانًا يؤكد فيه الاتحاد دعمه الكامل لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ويؤكد وقوفه خلف القيادة السياسية ورجال الجيش والشرطة فى كل خطواتهم حتى تستمر بلدنا فى طريق التقدم والازدهار. لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ويؤكد وقوفه خلف القيادة السياسية ورجال الجيش والشرطة فى كل خطواتهم حتى تستمر بلدنا فى طريق التقدم والازدهار. وجاء البيان كالتالي:

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