المصري وحرس الحدود "حبايب" في الدوري

تعادل فريق المصري وحرس الحدود بهدف لكل منهما بستاد الجيش بالسويس في الجولة الاولى للدوري. تقدم الحدود بهدف لاحمد شرويدة في الدقيقة 73 وتعادل للمصري اوستن اموتو في الدقيقة 78. الدقيقة 73 وتعادل للمصري اوستن اموتو في الدقيقة 78. وطرد الحكم لاعب المصري ايميكا ايزي بسبب الخشونة في الدقيقة التاسعة من بداية اللقاء. ايزي بسبب الخشونة في الدقيقة التاسعة من بداية اللقاء. بهذه النتيجة ارتفع رصيد كل من الفريقين الى نقطة واحدة ويعد اول تعادل في الدوري الذى انطلق أمس.

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