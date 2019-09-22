ميدو يطير الي ايطاليا للمشاركة في احتفالية "ذا بيست" افضل لاعب بالعالم

تلقي أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحضور احتفالية " ذا بيست" لاختيار افضل لاعب في العالم ، والتي ستقام مساء غدا الاثنين في مدينة ميلانو الايطالية، ويختار الاتحاد الدولي 3 مرشحين للمراكز الثلاثة الاولي مابين 10 نجوم

عالميين مرشحين في مقدمتهم البرتغالي رونالدو والارجنتيني ميسي والهولندي فان دايك نجم ليفربول

ويذكر ان ميدو هو نجم الكرة المصري الوحيد المدعو للاحتفالية بصحبة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة.

ومن المقرر ان يغاد ميدو القاهرة صباح غدا الاثنين متوجها الي

ايطاليا للمشاركة في الاحتفالية "ذا بيست"، وكان النجم المصري محمد صلاح احد النجوم الثلاثة الذين اختارهم فيفا في احتفالية العام الماضي.واختار الفيفا احد المسارح في وسط مدينة ميلانو من أجل استضافة النسخة الرابعة لحفل جوائزه ،حيث تقام وسط عروض الأوبرا الكوميدية لجياتو دونيزيتي.ويتم اختيار المرشحين الثلاثة النهائيين، وفقا لتصويت الصحفيين، المدربين ، قائدي المنتخبات الوطنية، بينما تخصص 25 في المئة من للتصويت الجماهيري.