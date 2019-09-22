لاعب حرس الحدود يدعم مؤمن زكريا

دعم أحمد شرويدة لاعب حرس الحدود، مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، خلال مباراة حرس الحدود والمصري، على ستاد الجيش بالسويس، فيافتتاح الدوري العام 2019-2020.
وقام شرويدة بعد تسجيله هدف التقدم لفريقه، بالإحتفال بطريقة مؤمنزكريا من أجل دعمه في أزمته النفسية التي يعاني منها.
ويعاني زكريا من إصابة قوية تسبب له في أزمة نفسية، وسافر زكريا منذ أيام إلى ألمانيا من أجل مواصلة العلاج.
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