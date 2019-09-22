مجدى عبدالعاطى: الفريق لم يقصر وأرضية الملعب كانت سيئة

أوضح مجدى عبدالعاطى، المدير الفنى لفريق أسوان، أن فريقه لم يقصر فى مباراته اليوم أمام مصر للمقاصة، وأدائهم كان جيد للغاية، ولكن لم يحقق الفوز بسبب أرضية الملعب، لذلك قام بتغيير طريقة اللعب لنها لا تناسب تلك الأرضية، قائلاً "أنا أصلا طريقتى كرة من تحت ولكن أرضية الملعب مش بتساعد علشان كدة غيرت الطريقة وكمان مش مساعدة نشتغل بالكرة".

وأكد عبد العاطي، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم الأحد، بقاعة المصغرة باستاد أسوان، بعد انتهاء المباراة بين فريقي أسوان ومصر للمقاصة والتى انتهت بفوز الفريق الفيومى بثلاثة أهداف لهدفين بالجولة الأولى للدورى العام لكرة القدم 2019/ 2020، أن ملعب الاستاد كان مغلق منذ أربع شهور، وأن أرضية الملعب لا تصلح للعب، قائلاً" هل

يعقل أن دى أرضية ملعب يتلعب عليها مباراة، وأن الفريق منزلش تمرين واحد على الملعب، وف الأخر انا بلعب أرض ملعبى زى زى الغريب"، مشيرا إلي أن فريقه توصل للأهداف التى خطط لها فى الشوط الأول من المباراة ولم يقصر أى أحد من اللاعبين، ولكن أرضية الملعب لم تساعد على تنفيذ الزيادات التى فكر بها فى الشوط الثانى قائلاً" حرام نواجه الصعوبات فى كل الأتجاهات مادية ونفسية وحكام وملعب كمان طيب الواحد هيحرب ويشتغل ازاى".