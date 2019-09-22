التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ريال مدريد وإشبيلية بالليجا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين ريال مدريد وإشبيلية، دون أهداف ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة الخامسةمن مباريات الدوري الإسباني "الليجا".
دخل ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان مدربالملكي اللقاء بتشكيل مكون من: تيبو كورتوا، داني كاربخال، سيرجيو راموس، فاران، إيدين هازارد، توني كروس، كريم بنزيما، جاريث بيل، كاسيميرو، خاميس رودريجيز، ميندي.
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