التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ريال مدريد وإشبيلية بالليجا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين ريال مدريد وإشبيلية، دون أهداف ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة الخامسة

دخل ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان مدرب

الملكي اللقاء بتشكيل مكون من: تيبو كورتوا، داني كاربخال، سيرجيو راموس، فاران، إيدين هازارد، توني كروس، كريم بنزيما، جاريث بيل، كاسيميرو، خاميس رودريجيز، ميندي.