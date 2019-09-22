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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ريال مدريد وإشبيلية بالليجا

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حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين وإشبيلية، دون أهداف ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة الخامسة

من مباريات "الليجا".

دخل ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان مدرب

الملكي اللقاء بتشكيل مكون من: تيبو كورتوا، داني كاربخال، سيرجيو راموس، فاران، إيدين هازارد، توني كروس، كريم بنزيما، جاريث بيل، كاسيميرو، خاميس رودريجيز، ميندي.

 

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