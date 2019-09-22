سيراميكا كليوباترا ٢٠٠٣ يتصدر التصفيات المؤهلة لدوري القطاعات برباعية في ٦ أكتوبر

حقق فريق سيراميكا كليوباترا مواليد عام ٢٠٠٣ فوزه الثاني على التوالي في التصفيات المؤهلة لدوري القطاعات، على حساب فريق ٦ أكتوبر بأربعة أهداف دون رد. دون رد. ويتصدر الفريق التصفيات برصيد ٦ نقاط بعد أن فاز في الجولة الأولى على فريق البطل الأوليمبي بثمانية أهداف دون رد. بثمانية أهداف دون رد. سجل سامح محمد الهدف الأول في الدقيقة ١٤ وأضاف محمد ممدوح الثاني في الدقيقة ٤٦، وعادل سامح محمد ليسجل بالدقيقة ٥٨، ويختتم أحمد جمال الأهداف في الدقيقة ٧٥.

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