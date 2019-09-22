قائمة الأهلي المواجهة أمام سموحة بالدوري

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة المارد الأحمر المواجهة لمباراة سموحة في الدوري الممتاز، والمقرر لها غدًا الاثنين. جاءت قائمة الأهلي كالتالي: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي وأليو ديانج ومحمد هاني. سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي وأليو ديانج ومحمد هاني.

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