التعادل السلبي يحسم لقاء إسماعيلي وإنبي 99 ببطولة الجمهورية

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق الإسماعيلى مواليد ٩٩ أمام فريق إنبى فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب الأخير بالقاهرة في الأسبوع الثاني من بطولة دوري الجمهورية. بدأ الإسماعيلى اللقاء بتشكيل مكون من كمال السيد حارس مرمى خط الدفاع: محمد مصيلحى و محمد ناصر و محمود البدرى وعمر هنيدى خط الوسط : احمد فتحى كاستلو و احمد ابراهيم ( محمد سليمان ) ومحمود عبد الله وأحمد رجب (إبراهيم حسن) Advertisements محمد عبد السميع (عصام مرزوق) محمد عبد السميع (عصام مرزوق) خط الهجوم : حازم مرسى بتلك النتيجة يرتفع رصيد النادى الإسماعيلى إلى نقطتين من تعادلين أمام طلائع الجيش وإنبى يقود الفريق جهاز فنى مكون من إسلام كاظم و غريب فتحى مدربين أحمد عبده مدرب حراس مرمى ومحمد صالح إدارى

وباسم فتحى أخصائى علاج طبيعى.

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