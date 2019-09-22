حسم التعادل السلبي الشوط الاول من لقاء المصري وحرس الحدود المقام بستاد الجيش بالسويس في الجولة الاولى للدوري. بستاد الجيش بالسويس في الجولة الاولى للدوري. وطرد الحكم لاعب المصري ايميكا ايزي بسبب الخشونة في الدقيقة التاسعة من بداية اللقاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوط اول سلبي بين المصري وحرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.