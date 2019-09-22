عمر السومة يُبرز عيب برانكو إيفانكوفيتش في الدوري مع وليد

تعمد نجم هجوم نادي أهلي جدة “عمر السومة” ابراز العيب القاتل الذي عجل برحيل المدير الفني الكرواتي “برانكو إيفانكوفيتش” عن قلعة الراقي بعد ثلاث جولات فقط من بداية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين MBS، خلال حوار خص به برنامج الدوري مع وليد ليلة أمس السبت.

وتحدث النجم السوري عن مشكلته ومشكلة زملائه مع برانكو في لقاءه بمراسل برنامج الدوري مع وليد، بعد أن قاد أهلي جدة للفوز بهدفين دون رد على الفتح في الجولة الرابعة، ليصعد الأخضر إلى المركز الرابع برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر.

وقال عمر السومة “حققنا 3 نقاط هامة في مشوارنا نحو العودة إلى قمة الدوري. الظروف لم تساعد اللاعبين في الفترة الماضية لتقديم أفضل ما لديهم، ولا أود التحدث بالتفصيل عن تلك الظروف”.

وتابع حديثه “المرحلة التي عشنا فيها تلك الظروف قد انتهت، والفوز على الفتح سيكون انطلاقتنا الجديد، خلفنا جمهور يساندنا ويشجعنا، ونوعدهم بتحقيق الفوز في المباراة القادمة أيضًا، لكننا سنواجه فريق كبير، النصر هو حامل اللقب، أهم شيء أن ندخل المباراة مركزين”.

وحين سئل عن أسباب التغيير الذي طرأ على مستوى الفريق أمام الفتح، قال السومة “لم يتغير أي شيء، لاعب كرة القدم لو مرتاح نفسيًا سيعطيك على أرض الملعب كل ما لديه”.

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وواصل بقوله “اللاعب الجاهز بدنيًا وفنيًا إذا لم يكن يشعر بالراحة النفسية لن يعطيك أي شيء، وأنا وأغلب لاعبي أهلي جدة لم نكن نشعر بالراحة في الفترة الماضية، لكنها صفحة وطويت وعلينا أن نبدأ مرحلة جديدة”.

وأوضح السومة “أسلوب المدرب (برانكو إيفانكوفيتش) في التعامل مع اللاعبين لم يكن مناسبًا، لا أتحدث عن الفنيات فهو مدرب رائع من النواحي الفنية، لكن أقصد تعامله وأسلوب تواصله مع بعض اللاعبين، سواء فيما يخص برنامج ما قبل المباراة، وقراءته للمباراة نفسها خلال سير اللعب”.

وختم حديثه “المدرب يجب أن يركز على كفية منح اللاعب نقاط القوة والضعف للفريق الذي سيواجهه، واللاعب يعمل على تنفيذ المهام. المدير الفني السابق لنا كان يعمل على القوة البدنية فقط، واللياقة البدنية لا تأتي قبل اللعب، بل تأتي مع لعب الكرة، المدرب لم يكن بهذا السوء، لكن لم يوفق معنا، ولم ينسجم مع اللاعبين، والله يسر لكل مَن يرحل، الكيان هو ما سيبقى”.

وكان أهلي جدة خسر من الوحدة في الجولة الثالثة على ملعبه بهدفين لهدف، وسيسعى لمصالحة أنصاره يوم الجمعة المقبل، الموافق 27 سبتمبر الجاري عندما يستضيف النصر الذي سيدخل اللقاء وفي جعبته 7 نقاط مثله مثل أهلي جدة.