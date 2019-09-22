رياضة | أهداف مباراة - المصري 1 × 1 حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - المصري 1 × 1 حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وست هام يونايتد
2
x
15:00
0
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
1
x
15:00
1
وولفرهامبتون
آرسنال
3
x
17:30
2
أستون فيلا
خيتافي
4
x
12:00
2
ريال مايوركا
إسبانيول
1
x
14:00
3
ريال سوسييداد
فالنسيا
1
x
16:00
1
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
2
x
18:30
0
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
0
x
21:00
0
بولونيا
1
x
15:00
2
روما
ليتشي
1
x
15:00
4
نابولي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ
2
x
15:30
1
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
2
x
18:00
2
بوروسيا دورتموند
الدوري المصري الممتاز
أسوان
2
x
15:00
3
مصر المقاصة
الانتاج الحربي
3
x
17:30
0
نادي مصر
وادي دجلة
0
x
17:30
1
طنطا
المصري البورسعيدي
1
x
20:00
1
حرس الحدود
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
1
x
15:00
1
ليل
ليون
0
x
21:00
0
باريس سان جيرمان