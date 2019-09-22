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رياضة | أهداف مباراة - المصري 1 × 1 حرس الحدود

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - المصري 1 × 1 حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وست هام يونايتد

2

x
15:00

0

مانشستر يونايتد

كريستال بالاس

1

x
15:00

1

وولفرهامبتون

آرسنال

3

x
17:30

2

أستون فيلا

خيتافي

4

x
12:00

2

ريال مايوركا

إسبانيول

1

x
14:00

3

ريال سوسييداد

فالنسيا

1

x
16:00

1

ليجانيس

أتلتيك بيلباو

2

x
18:30

0

ديبورتيفو ألافيس

إشبيلية

0

x
21:00

0

بولونيا

1

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x
15:00

2

روما

ليتشي

1

x
15:00

4

نابولي

الدوري الألماني

بوروسيا مونشنغلادباخ

2

x
15:30

1

فورتونا دوسلدورف

آينتراخت فرانكفورت

2

x
18:00

2

بوروسيا دورتموند

الممتاز

أسوان

2

x
15:00

3

مصر المقاصة

الانتاج الحربي

3

x
17:30

0

نادي مصر

وادي دجلة

0

x
17:30

1

طنطا‏

المصري البورسعيدي

1

x
20:00

1

حرس الحدود

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

رين

1

x
15:00

1

ليل

ليون

0

x
21:00

0

باريس سان جيرمان

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