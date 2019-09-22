رياضة | كلوب يوجه ضربة قوية لـ محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يوجه ضربة قوية لـ محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح الريدز، لا يأتي في الترتيب الأول بين لاعبي الريدز لتنفيذ ركلات الجزاء خلال الموسم الرياضي الحالي.

وخلال تصريحات صحفية، نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال كلوب: "إن القاعدة بالنسبة لنا هي أن جيمس ميلنر هو المسدد الأول لركلات الجزاء".

وواصل قائلاً: "عندما لا يكون ميلنر على أرض الملعب، يكون صلاح هو المسؤول الأول عن تسديد ركلات الجزاء".

وتابع: "لم نواجه حتى الآن موقفًا يكون كل من صلاح وميلنر خارج الملعب، لكن قد نفكر الأمر إذا حدث".

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وأكمل كلوب: "يشعر عادة اللاعب الذي يحصل على الكرة بأنه الأفضل في التسديد، لكن ربما أول من يأخذ الكرة لا يكون الأفضل، وهنا تبدأ المناقشات، حيث يتحدث الآخرون من حوله (هل يجب حقًا أن يسدد الركلة؟)".

واختتم مدرب بوروسيا دورتموند السابق بقوله: "بالطبع يمكن أن يحدث جدل بين اللاعبين حول من يسدد، فنحن جميعًا بشر، لكني لا أؤيد ذلك".

وتمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 على مضيفه تشيلسي، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة المقررة على ملعب "ستامفورد بريدج".

وسبق أن دخل صلاح في نقاش مع زميله جيمس ميلنر خلال الموسم الماضي حول المسدد لركلة الجزاء التي اقتنصها النجم المصري في مباراة كارديف سيتي، إلا أن اللاعب الإنجليزي رفض منحها له وحصل على الكرة وسددها بنجاح في الشباك.

ومن الجدير بالذكر ان النجم المخضرم ميلنر، ق نجح في تسجيل 27 هدفًا من أصل 32 ضربة جزاء نفّذها خلال مسيرته، فيما أهدر صلاح ضربة جزاء وحيدة من أصل ثمانية ضربات جزاء سددها مع ليفربول منذ انتقاله للريدز في 2017 قادما من روما الإيطالي.