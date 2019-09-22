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رياضة | كلوب يوجه صدمة كبيرة لجمهور ليفربول

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كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن لاعبه الدولي السنغالي ساديو ماني، قد تعرض لإصابة سوف تمنعه من المشاركة مع الريدز، في مباراة الأربعاء المقبل بكأس كابيتال وان.

وقال كلوب خلال تصريحات صحفية، عقب مباراة التي فاز بها ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد في ، أن ساديو ماني الذي غادر ملعب ستامفورد بريدج مبكرًا تعرض لإصابة ليغيب عن مواجهة ام كى دونز يوم الأربعاء.

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وأضاف كلوب في تصريحات صحفية: "إنها ركلة في العظام، حول الركبة، وقصبة الساق، وهو مزيج مزعج وسيئ للغاية ويتسبب في بعض الآلام".

ومن الجدير بالذكر انه قد سجل كل من ترينت ألكسندر أرنولد (دقيقة 14) والبرازيلي فيرمينيو (دقيقة 30) هدفي ليفربول في المقابل دوّن الفرنسي نجولو كانتي هدف الـ"بلوز" الوحيد في (دقيقة 71). 

وبهذه النتيجة يواصل ليفربول صدارة الدوري برصيد 18 نقطة فيما يأتي تشيلسي في المركز 11 برصيد 8 نقاط. 

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