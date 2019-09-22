رياضة | كلوب يوجه صدمة كبيرة لجمهور ليفربول

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن لاعبه الدولي السنغالي ساديو ماني، قد تعرض لإصابة سوف تمنعه من المشاركة مع الريدز، في مباراة الأربعاء المقبل بكأس كابيتال وان.

وقال كلوب خلال تصريحات صحفية، عقب مباراة تشيلسي التي فاز بها ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد في الدوري الإنجليزي، أن ساديو ماني الذي غادر ملعب ستامفورد بريدج مبكرًا تعرض لإصابة ليغيب عن مواجهة ام كى دونز يوم الأربعاء.

Advertisements

وأضاف كلوب في تصريحات صحفية: "إنها ركلة في العظام، حول الركبة، وقصبة الساق، وهو مزيج مزعج وسيئ للغاية ويتسبب في بعض الآلام".