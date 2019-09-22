رياضة | مفاجآة.. محمد صلاح يغيب عن حفل جوائز "ذا بيست" غداً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآة.. محمد صلاح يغيب عن حفل جوائز "ذا بيست" غداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيتغيب النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزي، عن حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لجوائز "the best" 2019.

واستبعد اسم محمد صلاح من الاسماء النهائية لـ جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" التي تقدم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدما تم الإعلان عن قائمة تضم ثلاثة لاعبين هم كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك.

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ويعتبر امام محمد صلاح فرصة للتواجد ضمن فريق العالم لاتحاد اللاعبين المحترفين، وهي الجائزة الوحيدة التي يمتلك أمل الفوز بها.

وسيتواجد من فريق ليفربول إلى حفل "ذا بيست" لاعبين اثنين فقط، وهم أليسون حارس مرمى الفريق، والمدافع فيرجيل فان دايك.

وسيبدأ حفل "ذا بيست" غدًا الإثنين حيث سيقام في مدينة ميلان الإيطالية وبتم الإعلان فيه عن أفضل لاعب في العالم موسم 2019.