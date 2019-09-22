رياضة | مرجان لـ"الخليج 365 الرياضي": حصلنا على الموافقة الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع للقاء الأهلي وكانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرجان لـ"الخليج 365 الرياضي": حصلنا على الموافقة الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع للقاء الأهلي وكانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن عدد الجمهور الذي سيتواجد في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر أمام كانو سبورت.

ويستضيف الأهلي نظيره كانو سبورت الغيني يوم السبت المقبل على ستاد السلام في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"حصلنا على موافقة الجهات الأمنية بخوض المباراة على ستاد السلام، وبحضور الجماهير".

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وأضاف :"عدد الجماهير في هذه المباراة سيكون ٥ ألاف مشجع، وسيتم الإعلان عن توقيت طرح التذاكر الخاصة بهذا اللقاء".

وكان الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام كانو سبورت في غينيا بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب سجلهما صلاح محسن، ووليد سليمان.

ويحتاج الأهلي للتعادل في مباراة كانو سبورت للصعود لدور المجموعات من البطولة الإفريقية.