رياضة | تونس ونيجيريا أكثر الجنسيات بالدوري المصري .. وفرنسي وبرازيلي في أف سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس ونيجيريا أكثر الجنسيات بالدوري المصري .. وفرنسي وبرازيلي في أف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز المصري وصلت عدد الجنسيات المتواجدة في قوائم الأندية المصرية إلى 30 جنسية، وأقترب عدد المحترفين إلى 73 محترف، كان للجنسيات العربية نصيب الأسد في قوائم الأندية حيث وصل عدد الأجانب العرب إلى 20 لاعبا تمثل 6 جنسيات عربية هي "تونس والمغرب وليبيا وفلسطين والعراق وموريتانيا".

وتتقاسم تونس ونيجيريا قائمة الأكثر تواجدا في الدوري المصري برصيد 7 لاعبين، أعلاهم قيمة سويقية فرجاني ساسي لاعب الزمالك بـ 2.5 مليون يورو فيما تبلغ القيمة السويقية لزميله في الفريق حمدي النقاز 1.2 مليون يورو، ويأتي علي معلول لاعب الأهلي ثانيا بـ 1.5 مليون يورو، ثم رفيق كابو لاعب وادي دجلة، وأيمن الطرابلسي لاعب الإنتاج الحربي، سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب، وماهر حداد لاعب طلائع الجيش.

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أما من نيجيريا فيتصدر جونيور أجاي الأعلى قيمة سويقية بـ 1.5 مليون يورو، ثم معروف يوسف لاعب المقاولون العرب بـ 500 الف يورو وزميله في الفريق كافري أبونج، ثم أدو موسيس لاعب نادي مصر للمقاصة، وإيزي اميكا وأوستين أموتو لاعبا المصري، وجيمس تيدي لاعب الإنتاج الحربي، وبجانب نيجيريا وتونس تتواجد 22 جنسية إفريقية.

وتضم قائمة اللاعبين المحترفين في الدوري المصري 2 من أوروبا وبالتحديد لاعب من اليونان وهو فاسيليوس بوزاس لاعب وادي دجلة ويبلغ قيمته السويقية 400 ألف يورو، ولاعب من فرنسا وهو ويليس فورتادو لاعب أف سي مصر وتبلغ قيمته السويقية 25 ألف يورو، كما تضم قائمة المحترفين 2 من أمريكا الجنوبية الأول البرازيلي ياجور لاعب أف سي مصر، والثاني الكولومبي لويس أدواردو لاعب المقاولون العرب والذي كان لاعبا ضمن صفوف ذئاب الجبل الموسم الماضي.

ويتواجد في قوائم الأندية 4 لاعبين من آسيا، وبالتحديد من جنسيتين هي فلسطين لاعبان وهم محمود وادي ومحمد صلاح في المصري، وعراقي وحيد هو همام طارق لاعب نادي الإسماعيلي التي تبلغ قيمته السويقية 400 ألف يورو.