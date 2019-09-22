رياضة | تعرف على ما قدمه محمد صلاح في فوز ليفربول على تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على ما قدمه محمد صلاح في فوز ليفربول على تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ليفربول فوزًا غاليًا على نظيره تشيلسي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز.

سجل هدفي الريدز أرنولد وفيرمينو في الدقيقتين 14و30، فيما جاء تشيلسي عن طريق نجولو كانتي في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه، وظل بدون فقدان أي نقطة، وفي المقابل ظل تشيلسي بثمان نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب.

وشارك محمد صلاح اللاعب الدولي المصري مع الريدز في المباراة كاملة أمام تشيلسي لكنه لم يقدم الأداء المنتظر طوال اللقاء.

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ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز ما قدمه الدولي المصري اليوم أمام البلوز.

خاض صلاح المباراة كاملة وحصل على تقييم 6.3 وفقا لموقع Whoscored المتخصص في إحصائيات اللاعبين هو ثاني أسوأ اللاعبين في ليفربول بعد الهولندي في فينالدوم وهو الخامس بعد فينالدوم وكوفاسيتش وكريستنسن وأبراهام الذين حصلوا على 6.2.

مرر الكرة 69 تمريرة بنسبة دقة 72%، وفاز بصراع هوائي واحد.

سدد الكرة مرة واحدة فقط خارج القائمين والعارضة.

استخلص الكرة 4 مرات، ادعى الحصول على ركلة جزاء مرة واحدة.