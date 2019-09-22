رياضة | ترتيب هدافي البريميرليج بعد انتصار ليفربول المثير على تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي البريميرليج بعد انتصار ليفربول المثير على تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل أي أهداف في تلك الجولة خلال مباراته أمام فريق تشيلسي في المباراة التي انتهت بين الفريقين بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة ال6 من منافسات البريميرليج.

وكان قد عزز سيرجو اجويرو رصيده في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 8 أهداف بعد تسجيله هدفا أمام فريق واتفورد عن طريق ركلة جزاء.

ويأتي ترتيب هدافي البريمرليج كالتالي :-

1- سيرجو اجويرو 8 أهداف.

2- تامي إبراهام 7 أهداف.

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3- ايميريك اوباميانج 6 أهداف.

4- تيمو بوكي 6 أهداف.

5- رحيم سترلينج 5 أهداف.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل بمباراة ليفربول مع فريق شيفيلد يونايتد في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

ورفع فريق ليفربول رصيده من النقاط إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.