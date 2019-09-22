رياضة | أهداف مباراة - الإنتاج الحربي 3 × 0 أف سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الإنتاج الحربي 3 × 0 أف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإنجليزي وست هام يونايتد 2 x

15:00 0 مانشستر يونايتد كريستال بالاس 1 x

15:00 1 وولفرهامبتون آرسنال 3 x

17:30 2 أستون فيلا تشيلسي 1 x

17:30 2 ليفربول الدوري الإسباني خيتافي 4 x

12:00 2 ريال مايوركا إسبانيول 1 x

14:00 3 ريال سوسييداد فالنسيا 1 x

16:00 1 ليجانيس أتلتيك بيلباو 2 x

18:30 0 ديبورتيفو ألافيس إشبيلية 0 x

21:00 0 ريال مدريد الدوري الإيطالي بولونيا 1 Advertisements x

15:00 2 روما ليتشي 1 x

15:00 4 نابولي الدوري الألماني بوروسيا مونشنغلادباخ 2 x

15:30 1 فورتونا دوسلدورف آينتراخت فرانكفورت 2 x

18:00 2 بوروسيا دورتموند الدوري المصري الممتاز أسوان 2 x

15:00 3 مصر المقاصة الانتاج الحربي 3 x

17:30 0 نادي مصر وادي دجلة 0 x

17:30 1 طنطا‏ المصري البورسعيدي 1 x

20:00 1 حرس الحدود الدوري الفرنسي الدرجة الأولى رين 1 x

15:00 1 ليل ليون 0 x

21:00 0 باريس سان جيرمان

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