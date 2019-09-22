رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق ليفربول على منافسه فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج بلندن في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع فريق ليفربول رصيده من النقاط إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وكان فريق مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا.

ويأتي ترتيب الدوري الانجليزي كالتالي :-

1- ليفربول 18 نقطة.

2- مانشستر سيتي 13 نقطة.

3- ليستر سيتي 11 نقطة.

4- أرسنال 11 نقطة.

5- وست هام يونايتد 11 نقطة.

6- بورنموث 10 نقاط.

7- توتنهام هوتسبير 8 نقاط.

8- مانشستر يونايتد 8 نقاط.

9- بيرنلي 8 نقاط.

Advertisements

10- شيفيلد يونايتد 8 نقاط.

11- تشيلسي 8 نقاط.

12- كريستال بالاس 8 نقاط.

13- ساوثهامبتون 7 نقاط.

14- ايفرتون 7 نقاط.

15- برايتون 6 نقاط.

16- نوريتش سيتي 6 نقاط.

17- نيوكاسل يونايتد 5 نقاط.

18- استون فيلا 4 نقاط.

19- ولفرهامبتون 4 نقاط.

20- واتفورد نقطتين.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل بمباراة ليفربول مع فريق شيفيلد يونايتد في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.