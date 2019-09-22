شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الجولة السادسة ..الليفر يسيطر والسيتي يُهين واتفورد وتعثر توتنهام واليونايتد والان مع التفاصيل

يختم الدوري الانجليزي الممتاز جولته السادسة، موسم 2019 -2020، بفوز صعب لليفربول علي تشيلسي في عقر داره بهدفين مقابل هدف، ليواصل ليفربول فوزه السادس علي التوالي، ويبتعد عن أقرب ملاحقة مانشستر سيتي بفارق 5 نقاط، ويتوقف تشلسي عند النقطة 8 في المركز 11.

أما مانشستر سيتي، فقد سحق واتفورد، بثمانية أهداف نظيفة،ليحافظ علي المركز الثاني، وسجل برناردو سيلفا الهاتريك الأول له مع الستي، وتصدر المهاجم الأرجنتيني اجويرو الهدف الثامنه له ليتصدر جدول هداف البريميرليج ويستمر واتفورد في سلسلة الخسائر علي التوالي ويقف عند النقطة الثانية في المركز الاخير .

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وقلب الارسنال الطاولة علي أستون قاتل في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق المهاجم الجابون اوميانج، ليرتفع آرسنال بهذا الفوز إلى المركز الرابع برصيد 11 ويتوقف استون فيلا عند النقطة 4في المركز 17.

فيما سقط توتنهام امام ضيفه ليستر ستي، بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة من جانب الطرفين، ليتراجع الي المركز السابع برصيد 8نقاط، ويصعد ليستر ستي الي المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

وواصل مانشستر يونايتد، نتائجه السلبية بالسقوط امام وست هام يونايتد بثنائية نظيفة، ليستمر اليونايتد في تقدم الاداء السلبي، امام صغار الدوري الانجليزي، وتظهر علامات الاستفهام بعد هذه الهزيمة على المدرب النرويغي أولي جونار سولشاير، التي يقوم بها خلال المباريات الأخيرة للشياطين الحمر.