شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير يرد على انتقادات مورينيو والان مع التفاصيل

قام أولى جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد على بالرد على انتقادات البرتغالي جوزيه مورينيو عقب الهزيمة من نادي وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي.

تصريحات مورينيو ضد سولشاير

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة "سكاي سبوتس" الإنجليزية: ""لم يكن هناك أي إيجابيات من مانشستر يونايتد في لقاء اليوم، لقد كنا سيئين في الموسم الماضي لكنني لا أرى أي تحسينات هذا الموسم".

رد سولشاير على تصريحات مورينيو

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وقال سولشاير في تصريحات صحفية تعليقا على مورينيو: "أعتقد أنه مُحق في وجهة نظره، نحن خسرنا هنا الموسم الماضي أيضا وهذا الملعب يعد صعبا ونأمل في تقديم الأفضل فيما هو قادم".

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي

واستطاع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة يصل رصيد وست هام إلى 11 نقطة ليتواجد في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد مانشستر يونايتد عند 8 نقاط في المركز الثامن.