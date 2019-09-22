شكرا لقرائتكم خبر عن عقب الهزيمة من ليفربول.. تشيلسي يحقق اسوأ بدايه له في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

استطاع نادي ليفربول أن يفوز على نظيره نادي تشيلسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

اسوأ بداية دفاعية لتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وقد استقلل نادي تشيلسي حتى الآن 13 هدف منذ بداية بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ليحقق البلوز اسوأ بداية دفاعية له على مدار تاريخه في الدوري.

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لامبارد يحقق رقم سلبي مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي

كما أصبح فرانك لامبارد مدرب نادي تشيلسي أول مدرب لتشيلسي يفشل في تحقيق الفوز في أول 4 مباريات على ملعب الفريق حيث تعادل في مباراتين وخسر مثلهم.

يذكر أن بوبي كامبل مدرب تشيلسي في عام 1988 كان قد حقق نفس الرقم حيث تعادل في 3 مباريات وخسر في مباراة واحده.

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد ليفربول إلى 18 نقطة ليستمر في السيطرة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد تشيلسي عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر.