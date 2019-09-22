شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم الأحد بث مباشر في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

يتوجه ريال مدريد إلى إشبيلية يوم الأحد في الدوري الأسباني ليتغلب على قادة الدوري المفاجئ في وقت مبكر والذين يتطلعون إلى خلق بعض المشاعر الإيجابية بعد أداء مخيب للآمال. سحق ريال مدريد 3-0 أمام باريس سان جيرمان حيث سجل اللاعب السابق أنجيل دي ماريا هدفين. يتطلع ريال مدريد الآن إلى إجابات على الطريق مجددًا ضد المدير السابق جولين لوبيتيجوي.

إليك كيف يمكنك مشاهدة المباراة وما يجب معرفته:

ريال مدريد: هل ستكون هذه اللعبة حيث يبدو هازارد وكأنه الشخص الذي رأيناه يهيمن على تشيلسي؟ لقد كان الأمر صعباً بالنسبة له في أسبانيا حتى الآن ، حيث فقد العديد من التواجد في التشكيل بسبب الإصابة وفشل في التأثير. إنه يحاول فعل الكثير بالكرة وهو أناني ، وهذا يؤدي إلى إضاعة فريقه لفرص جيدة في الثلث الأخير.

إشبيلية: لقد كانت بداية جيدة للموسم حيث حققوا فوزًا في دوري أوروبا يوم الخميس عندما حقق خافيير هيرنانديز هدفه الأول. لكن مع أقل راحة ليوم واحد ، هل سيكون لذلك تأثير على يوم الأحد. توقع وجود فريق منظم ولكن في الوقت المناسب يفقد موقعه في الدفاع.