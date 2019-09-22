شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يترقب الليلة.. مَن يكون «ذا بيست» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يُقام، مساء اليوم، حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، فى مدينة «ميلانو» الإيطالية، لجائزة أفضل لاعب فى العالم «ذا بيست»، التى يتنافس عليها البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، والأرجنتينى ليونيل ميسى، والهولندى فيرجيل فان ديك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزى.

وكان الاتحاد الدولى قد أعلن اختيار الثلاثى، حيث حقق «رونالدو» لقب الدورى الإيطالى فى الموسم الماضى مع فريق يوفنتوس، إلى جانب التتويج ببطولة دورى الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال، فيما حقق «ميسى» لقب الدورى الإسبانى مع البلوجرانا، وحصد الهولندى «فان ديك» لقب دورى أبطال أوروبا مع ليفربول وقدم مستويات مميزة واقتنص جائزة أفضل لاعب فى أوروبا مؤخرًا.

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وكان الدولى الكرواتى لوكا مودريتش، نجم فريق ريال مدريد الإسبانى، قد نجح فى الحصول على الجائزة بالموسم الماضى، بعد المستوى المميز الذى قدمه مع منتخب كرواتيا بكأس العالم 2018 وحصوله على المركز الثانى عقب الخسارة فى النهائى أمام فرنسا. ووصل عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أمس، إلى العاصمة الإيطالية روما، لحضور حفل جائزة أفضل لاعب فى العالم، بعد تلقيه دعوة من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

فى السياق نفسه، كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» عن الشكل الجديد لجوائز الأفضل فى العالم «ذا بيست»، والتى سيتم تسليمها فى حفل «فيفا»، اليوم، مدينة ميلانو الإيطالية، حيث ذكر الموقع الرسمى لـ«فيفا» أن الحاصلين على الجوائز الأربع الكبرى «أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب للرجال، أفضل مدرب للسيدات» سيتم منحهم الكأس نفسها.

وأشار إلى أن التصميم الجديد للكأس يشبه شكل جائزة كأس العالم، التى تم تسليمها عقب إقامة أول نهائى بين أوروجواى والأرجنتين عام 1930. وسيتم تسليم نسخ أصغر فى الحجم من الكأس نفسها إلى الفائزين بجوائز أفضل حارس مرمى فى منافسات الرجال والسيدات، وكذلك كل مَن سيدخل التشكيل المثالى للعام.

فيما يتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى البرازيليان أليسون بيكر، حارس ليفربول، و«إيدرسون»، حارس مانشستر سيتى، والألمانى مارك أندريه تير شتجن، حارس برشلونة. ويتنافس على جائزة أفضل مدرب الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتى، والألمانى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، والأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، حارس توتنهام. فيما يتنافس ليونيل ميسى بهدفه ضد ريال بيتيس، وخوان كينتيرو بهدفه ضد ريسينج ودانييل زسورى بهدفه أمام فيرينكفاروس، على جائزة بوشكاش لأفضل هدف.