شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعقد مؤتمراً صحفياً لتقديم حسام البدري إلى وسائل الإعلام الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعقد اتحاد كرة القدم، يوم الخميس المقبل، مؤتمرا صحفيا لتقديم حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول إلى وسائل الإعلام. واستقر البدري، على جهازه المعاون وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي يوم الأربعاء المقبل.

واستقر حسام البدرى على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وأحمد أيوب مدرب عام طارق مصطفي مدرب عام وسيد معوض مدرب وأيمن طاهر مددب حراس مرمى