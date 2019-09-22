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توكل كرمان تستغل ناشئي المنتخب الوطني سياسياً

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الأحد 22 سبتمبر 2019

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نجح المنتخب الوطني للناشئين في التأهل إلى نهائیات آسیا للناشئین 2020، عقب الفوز على منتخب بنغلاديش اليوم بثلاثية نظيفة، محققا صدارة المجموعة قبل فوز منتخب قطر اليوم على بوتان.

ترك تألق منتخب الناشئين اليمني انطباعا جيدا لمستقبل الكرة الوطنية عالميا، الأمر الذي جعل الجميع يشيد به، مستقبلين التهاني من جميع اطياف الشعب اليمني.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الوطني في نهائيات آسيافي البحرين بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن منح مملكة البحرين شرف استضافة نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، والتي ستقام العام المقبل (2020)، خلال الفترة 16 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر.

في ظل تلك الأخبار عن المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة، استغلت توكل كرمان الناشطة اليمنية المحسوبة على حزب الإصلاح، تأهلهم والصعود على المسرح السياسي من جديدة بطريقة ملتوية عبر بوابة ، مستغلة حداثة لاعبي المنتخب، وسذاجة بعض من إدارة المنتخب.

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وخصصت كرمان  جزء من مدخرات بدل سفر حضورها المؤتمرات الدولية لتحفيز منتخب الناشئين بعد التعادل الذي حققه المنتخب أمام قطر وفوزه على بنغلاديش اليوم بثلاثية واعتبرته هي بقيمة الفوز.

كرمان واستغلالها صغار ناشئي اليمن  

وصاغت كرمان العبارات الرنانة لاستقطاب عواطف الشعب اليمني، حيث قالت عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "أُعِدُ تعادل فريقنا اليوم مع منتخب قطر فوزا عظيماً، ولذلك سأقدم هدية مالية متواضعة عبارة عن ثلاثة الف دولار لكل لاعب، مما حوشته من بدل حضوري قمة نوبل وبعض المؤتمرات".

وتابعت : "هي هدية رمزية لفريقنا العظيم الذين رفعوا رأس اليمن عالياً في هذه اللحظات".

مختتمة بقولها: "تحيا اليمن، ويحيى الذين يرفعون رأسها في كل ميدان ومنبر ومحفل".

عواقب قبول هدية كرمان «القطرية»  

وجاءت مكافأة كل لاعب 3 آلاف دولار لإجمالي 24 لاعب في المنتخب، أي بما يعدل 60 ألف دولار كهدية.

وتتسبب هدية كرمان المدعومة من أصحاب الرياضة في قطر، إلى عداء مباشر مع جميع المقاطعين لدولة الإرهاب، وعلى رأسهم ومصر والإمارات.

وتتعدد أوجه العداء لمنتخب الناشئين الوطني، كتعنت دول المقاطعة من إقامة معسكرات على أراضيها أو استقطاب لاعبين موهوبين لاسيما أقوى الدوريات الخليجية في السعودية والإمارات.

لم يكن في حسبان المسؤولين عن الرياضة في بلدنا متمثلة في اتحاد الكرة، التفكير ولو لبرهة في عواقب قبول مكافآة كرمان، التي تتطلع إلى الشهرة مجداا على أكتفا الصغار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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