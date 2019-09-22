شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الاتحاد السكندري .. ميتشو يعالج أخطاء السوبر قبل لقاء زعيم الثغر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على معالجة الأخطاء الفنية التى وقع فيها لاعبى فريقه خلال مواجهة الأهلى يوم الجمعة الماضى، فى لقاء السوبر المحلى، والذى خسره الأبيض بنتيجة 3/2، ليحصد المارد الأحمر اللقاب.

وعرض ميتشو تسجيل فيديو لملخص ممواجهة الأهلى فى السوبر، وحدد المدير الفنى بعض الأخطاء الفنية التى وقع فيها لاعبيه، من أجل تصحيحها والعمل على تفاديها فى المواجهات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الثامنة مساء غدًا الاثنين، على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة زعيم الثغر كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبوجبل.

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خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافى وعبد الله جمعة وحازم إمام.

خط الوسط: فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما واشرف بن شرقى وكريم بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور وإسلام جابر .

خط الهجوم: مصطفى محمد وعمر السعيد وخالد بوطيب.

ويغيب عن الفريق كل من طارق حامد للايقاف ومحمد عبد الغنى ومصطفى فتحى ومحمد حسن للإصابة ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر لأسباب فنية.