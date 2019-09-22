المصرى يتعادل مع الحدود سلبيا بالشوط الأول...

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جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين المصرى البورسعيدى وحرس الحدود بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد الجيش بالسويس فى الأسبوع الأول للدورى . Advertisements وقد أشهر طارق مجدى حكم المباراة الكارت الأحمر لإيزى إيميكا لاعب وسط المصرى للخشونة المتعمدة مع أحد لاعبى حرس الحدود . جاءت أحداث الشوط سريعة وتحكم لاعبو حرس الحدود فى السيطرة على منطقة الوسط ودانت لهم السيطرة خاصة بعد طرد ايزى ايميكا إلا أنهم فشلوا فى ترجمتها امام مرمى المنافس لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين .

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