شكرا لقرائتكم أهلي جدة يتغلب على الانتصار ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب أهلي جدة على الانتصار 4 – 1 في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الأحد على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي.

وسجل سلطان مندش الهدف الأول عند الدقيقة 24، فيما أضاف عبدالرحمن غريب الهدفين الثاني والرابع 27 و90، فيما أضاف سلمان المؤشر الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وكان أهلي جدة فاز على الفتح في رابع جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت، بهدفي دجانيني تفاريس من الرأس الأخضر والسوري عمر السومة.