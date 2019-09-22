شكرا لقرائتكم فيورنتينا يهدر فرصة تحقيق الفوز الأول ويتعادل مع أتالانتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرط فيورنتينا في فرصة حصد انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل 2 - 2 مع مضيفه أتالانتا في الوقت القاتل.

وظل فيورنتينا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين، فيما ارتفع رصيد أتالانتا إلى سبع نقاط، ليتقاسم المركز الخامس مع بولونيا.

وتقدم فيورنتينا بهدفين عبر فيدريكو كييزا والنجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري في الدقيقتين 24 و66، لكن أتالانتا عاد للمباراة في الدقائق الأخيرة، التي شهدت تسجيله هدفين أحرزهما جوسيب إيليسيتش وتيموثي كاستانيي في الدقيقتين 84 والخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.