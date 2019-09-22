القنوات الناقلة وطاقم التحكيم لمباراة «الأهلي وسموحة».. و«عامر» يشن هجومًا.. واستبعاد معلول ورمضان صبحي وعدم مشاركة «الثلاثي».. و«فايلر» يدرس تغييرات في التشكيل

الموجز

يستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية غدًا الاثنين مباراة الأهلي وسموحة بالجولة الأولى لمسابقة الدوري.

تغيرات جوهرية

يدرس السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، إجراء تغييرات على تشكيل مباراة سموحة، المقرر لها الخامسة والنصف مساء غدٍ الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

أول تغييرات فايلر بمباراة سموحة هي استمرار النيجيري جونيور أجايي (سجل هدفين أمام الزمالك)، في التشكيل الأساسي، على حساب رمضان صبحي، بمركز الجناح بدلا من المهاجم الصريح، على أن يعود أحد الثنائي مروان محسن أو صلاح محسن لقيادة خط الهجوم أمام الفريق السكندري.

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم محمود وحيد للمشاركة في مركز الظهير الأيسر على حساب التونسي علي معلول.

يحارب الإجهاد بسياسة التدوير في الأهلي

ودفع فايلر بالنيجيري أجايي خلال مباراة الزمالك كمهاجم صريح، وأبقى على الثنائي مروان محسن وصلاح محسن بجواره على دكة البدلاء، في ظل غياب المغربي وليد أزارو للإصابة.

ويسعى فايلر لتطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه خلال الفترة الحالية، لتجنب الإصابات بين اللاعبين خاصة في ظل ارتباطات الفريق بمباريات هامة في كل بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا، وسفر الفريق لأدغال أفريقيا وهو ما يمثل إرهاقا شديدا للاعبين.

عدم المخاطرة بالثلاثي

كما يتجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، بعدم المخاطرة بالثلاثي وليد أزارو وياسر إبراهيم وعمرو السولية أمام سموحة.

ويختتم الفريق مساء اليوم الأحد استعدادته لمواجهة سموحة المقرر لها غدا الإثنين، إذ يحسم المدير الفني موقفه النهائي من التغييرات على التشكيل.

ملعب المباراة

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تقام المباراة بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

موعد المباراة

تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

طاقم الحكام

يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة أحمد الغندور، ويعاونه كل من أحمد حسام طه “مساعد أول”، وسامي هلهل “مساعد ثان” و محمد عباس “حكم رابع”.

القنوات الناقلة

سيتم بث المباراة عبر قناتي النيل للرياضة وتايم سبورت.

فرج عامر يشن هجوم حاد على حكم المباراة

شن المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، هجوما حادا على حكم مباراة الاهلى وسموحة غدا فى اولى مباريات الدورى الممتاز التى سوف تقام على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب.

وكتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "لقاء سموحة ببطل الدوري وبطل السوبر ليس نزهة لاى من الفريقين ولن يكون سهلا على اى منهم خاصة ان العميد يقود سموحة بمجموعة لاعبيين صفار السن معظمهم غير معروف جماهيريا وقد يصنع من العديد منهم هذا اللقاء نجوم لو نفذوا تعليمات التوءم حسن".



وتابع "كل ما اتمناه ان يوفق الله الحكم وان يحمل ميزان العدل في كفة وتتساوى فيه الكفتين لا يرجح واحدة على الاخرى الا باللعب وبالجهد وبالحق، حتى نؤكد للعالم ان مصر بدأت ثورتها الكروية، والجميع اصبح سواسية، ولنأخذ من حكم لقاء الاهلى والزمالك الالمانى المثل والقدوة فى ملاعبنا الكروية".

يذكر أن الاهلى قد حقق بطولة السوبر المصرى اول امس على حساب الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جرت بينهما على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز بقلب الدوري الموسم الماضي، بعد صراع طويل مع الزمالك وبيراميدز، ونجح المارد الأحمر في إنهاء المسابقة في صدارة جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، بينما احتل الزمالك الوصافة برصيد 72 نقطة، وحل بيراميدز ثالثا برصيد 70 نقطة.