شكرا لقرائتكم خبر عن فرانك ريبيري يسجل في تعادل الفيولا مع اتالانتا. والان مع التفاصيل

انتهت منذ دقائق المباراة التي جمعت بين فريقي اتالانتا وفيورنتينا علي أرضية ملعب اينيو تارديني بمدينة بيرجامو معقل اتالانتا بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ، تقدم الفيولا بالهدف الاول عن طريق نجم الفريق الجناح الشاب الايسر فيديريكوكييزا.

وعزز الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري تقدم الضيوف بتسجيله الهدف التاني في مرمي اتالانتا من تمريرة حاسمة أرسلها له صاحب الهدف الاول كييزا معلنا عن تفوق فيورنتينا بهدفين مقابل لاشيء.

Advertisements

استمرت سيطرة اتالانتا علي مجريات المباراة دون أي خطورة واضحة علي مرمي حارس فيورنتينا دراجوسكي رغم تاخرهم علي ملعبهم وسط جماهيرهم بهدفين ، إلى أن تدخل جاسبيريني مدرب اتالانتا واجري تغييرين بإدخال صانع ألعاب وقائد الفريق الأرجنتيني اليخاندرو جوميز والجناح السلوفاكي جوسيب ايليسيتش.

وفور نزول الثنائي سجل اتالانتا الهدف الاول عبر السلوفاكي جوسيب من تمريرة حاسمة لنجم الفريق جوميز ،استمر ضغط اتالانتا علي فيورنتينا لتسجيل الهدف الثاني ومعادلة النتيجة إلي نقطة الصفر وهذا ما حدث في الدقيقة الأخيرة من زمن الوقت الإضافي وبالتحديد في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع سجل المدافع البلجيكي الصغير تيموثي كاستانيي الهدف الثاني لأبناء بيرجامو لينهي الحكم المباراة مباشرة معلنا انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وبهذا ارتفع رصيد أصحاب الملعب الي 7نقاط من 4مباريات خاضها الفريق فاز في مباراتين وهزم في واحدة وتعادل في أخرى بينما فيورنتينا رفع رصيده الي نقطتين من اربع مباريات خاضها هزم في مباراتين وتعادل في مباراتين.