شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يعود من جديد لقيادة تشكيل باريس سان جيرمان ضد ليون بالدوري الفرنسي والان مع التفاصيل

أعلن توماس توخيل مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تشكيل الفريق الرسمي ضد نادي أولمبيك ليون بعد قليل ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الفرنسي. نيمار يعود لتشكيل باريس سان جيرمان الأساسي وشهدت تشكيلة باريس سان جيرمان الأساسية ضد ليون عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق من جديد عقب تعافيه من الإصابة. تشكيل باريس سان جيرمان ضد ليون في الدوري الفرنسي حراسة المرمى: نافاس خط الدفاع: سيلفا، ديالو، ماركينيوس. خط الوسط: مونيير، جاي، هيريرا، بيرنات. Advertisements خط الهجوم: دي ماريا، موتينج، نيمار. تشكيل ليون ضد باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي حراسة المرمى: لوبيز خط الدفاع: أندرسن، دينايير، أنتونيو. خط الوسط: دوبو، عوار، مينديز، كوني. خط الهجوم: اديليد، ديمبلي، ديباي. ويتواجد نادي باريس سان جيرمان في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة بينما يتواجد نادي أولمبيك ليون في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

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