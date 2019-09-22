شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل فالنسيا تتواصل بتعادله على أرضه مع ليجانيس المتواضع والان مع التفاصيل

تلاشت فرحة بلنسية المتعثر عقب انتصاره على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي بتعادله 1-1 على أرضه مع ضيفه ليجانيس متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم بلنسية في مباراته الأولى على ملعبه بقيادة مدربه الجديد ألبرت سيلادس عندما أحرز دانييل باريخو هدفا في الدقيقة 21 من ركلة جزاء عقب سقوط رودريجو داخل المنطقة إثر عرقلة من روبن بيريز.

ولم ينجح ليجانيس في حصد أي نقطة في أول أربع مباريات بالمسابقة لكنه أدرك التعادل في الدقيقة 35 عبر أوسكار رودريجيز الذي رد القائم تسديدته من ركلة حرة عقب لحظات من هدف بلنسية.

وخسر بلنسية 5-2 على ملعب برشلونة حامل اللقب الأسبوع الماضي في أول مباراة لسيلادس منذ إقالة مارسيلينو لكن الفريق كان منتشيا بفوزه المهم 1-صفر على ملعب تشيلسي في دوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي.

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وكافح بلنسية لتحقيق الفوز ومع ذلك صنع عدة فرص أمام ليجانيس وكان رودريجو قريبا من تسجيل هدف الفوز قرب النهاية لكنه فشل في استغلال تمريرة عرضية من فيران توريس.

ويحتل بلنسية المركز 13 في ترتيب الدوري بخمس نقاط بعد خمس مباريات بينما ظل ليجانيس في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وصعد ريال سوسيداد للمركز الثالث بفوزه 3-1 على أرض إسبانيول بعدما رفع رصيده إلى عشر نقاط متساويا مع صاحب المركز الثاني اشبيلية ومفاجأة البطولة والمتصدر الحالي غرناطة الذي حقق فوزا مفاجئا 2-صفر على برشلونة أمس السبت.

وبإمكان اشبيلية الانفراد بالصدارة عندما يستضيف ريال مدريد في وقت لاحق اليوم.