شكرا لقرائتكم خبر عن هاتريك "نينجا" يقود آنجيه لمزاحمة سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل

سجل المهاجم التشادي كاسيمير نينجا ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه آنجيه لقلب تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ساحق 4 / 1 على سانت اتيان اليوم الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي شهدت اليوم أيضا تعادل رين مع ليل 1 / 1 .

ورفع آنجيه رصيده إلى 12 نقطة ليزاحم باريس سان جيرمان حامل اللقب في صدارة جدول المسابقة مؤقتا لحين انتهاء مباراة سان جيرمان ومضيفه ليون في فوقت لاحق اليوم.

وأنهى سانت اتيان الشوط الأول لصالحه بهدف سجله أرنود نور الدين في الدقيقة 34 ولكن رد آنجيه جاء قاسيا في الشوط الثاني بأربعة أهداف أحرزها بياريك كابل في الدقيقة 48 ونينجا في الدقائق 78 و84 و90 .

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وتجمد رصيد سانت اتيان عند خمس نقاط في المركز السابع عشر حيث كانت الهزيمة اليوم هي الثالثة له مقابل تعادلين فقط في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وأفلت رين بنقطة أمام ضيفه ليل اثر تعادلهما 1 / 1 اليوم ليهدر رين فرصة انتزاع صدارة جدول المسابقة مؤقتا.

ورفع رين رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط أمام مارسيليا ورفع ليل رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس بفارق الأهداف فقط أمام نانت.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم جوناثان إيكوني بهدف لفريق ليل في الدقيقة 46 وتعادل إدرين هونو لرين في الدقيقة 68 .